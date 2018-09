Jonathas faz treino intensivo, mas não deve jogar contra o Flamengo

O atacante Jonathas tem trabalhado de maneira intensiva no CT Joaquim Grava para ficar à disposição do técnico Jair Ventura na noite desta quarta-feira, contra o Flamengo, na Arena, pela semifinal da Copa do Brasil. O jogador foi visto fazendo um treinamento especial para tratar da fibrose que o acomete desde a semana passada, mas, a princípio, não deve ser um reforço para o comandante no duelo.

A ideia do departamento médico é que Jonathas seja acompanhado diariamente para saber o nível de cicatrização do problema. Como o atleta sente dores nos movimentos desde a quinta-feira, ele só voltará a campo quando demonstrar que pode aguentar a carga do trabalho sem problemas. Caso isso não aconteça, a principal aposta de gols do clube para a temporada vai seguir sem atuar em nenhum jogo de mata-mata da temporada.

O diagnóstico da fibrose, conquistado por meio de uma ressonância magnética na semana passada, foi divulgado pelo Alvinegro durante o treinamento da manhã da última sexta, no CT Joaquim Grava. A expectativa era que ele conseguisse trabalhar no gramado assim que o músculo “descansasse” do esforço dos últimos treinamentos.

O problema, por sinal, é decorrente das últimas contusões do atacante. Ele lesionou o posterior da coxa direita em duas oportunidades desde que chegou ao Timão: contra o Cruzeiro, no terceiro jogo pós-Copa do Mundo, e frente ao Fluminense, no começo do returno do Campeonato Brasileiro.

Sem o centroavante, Jair deve manter o esquema com 4 atletas móveis no ataque, sem referência. Roger, que ganhou algumas oportunidades, não está disponível na Copa do Brasil, assim como o jovem Matheus Matias. Ambos atuaram por suas ex-equipes nas fases anteriores do torneio.