Jonathas admite obrigação de vencer o Flamengo: “Se não ganhar…”

Desde que foi contratado junto ao Hannover, da Alemanha, como a uma possível solução para o ataque do Corinthians, Jonathas não conseguiu se envolver no esquema de Osmar Loss. Aposta logo que chegou, o centroavante até marcou no Majestoso contra o São Paulo, mas logo viu sua continuidade na equipe titular impedida por uma lesão na coxa, somada a atuações ruins.

No último sábado, o camisa sete voltou a figurar no banco de reservas na derrota para o Grêmio e quando entrou em campo no lugar de Jadson pouco fez. Na zona mista, o jogador reconheceu a fase ruim e neste domingo, em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, admitiu a necessidade de recuperação e retomada das vitórias o mais rápido possível.

“Se não ganhar do Flamengo estamos f… mesmo” admitiu Jonathas em sua conta do Instagram, se referindo ao confronto da Copa do Brasil contra os Rubro-Negros. “Sempre que a gente não ganha um jogo eu chego em casa acabado, igual a vocês (torcedores). Chego boladão, não consigo nem dormir”, completou.

Na tentativa de voltar a vencer no Brasileiro depois de três jogos, o Corinthians entra em campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã. A partida é, também, uma oportunidade de Jonathas voltar a marcar com a camisa do clube, já que Loss pode optar pelo retorno de um esquema com centroavante fixo, tema comentado na “live”.

“Não tenho preferência de esquema. Preferência é fazer gol mesmo e vão sair muitos gols ainda, podem ficar tranquilos”, ressaltou o atacante, que garantiu não estar faltando raça. “Raça está todo mundo tendo. Quem joga no Corinthians tem que mostrar raça quando entra em campo. Mas vai dar tudo certo, podem ficar tranquilos que as coisas vão melhorar”, finalizou.

