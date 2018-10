Jonathas aceita críticas e diz ter certeza que “fará muito” no Corinthians

O centroavante Jonathas foi a surpresa do técnico Jair Ventura para a final contra o Cruzeiro, na noite da quarta-feira, na Arena Corinthians. Escalado como titular pela primeira vez na Copa do Brasil, o camisa 7 não conseguiu ajudar a equipe a buscar o título da competição, destinado ao Cruzeiro após a derrota alvinegra por 2 a 1 e, Itaquera. Para ele, o momento será de aceitar as críticas, mas sua confiança segue inabalada.

“Atacamos bem, mas finalizei um pouco atrás da bola, não consegui colocar do jeito que queria a cabeça. Agora é deixar passar e trabalhar para melhorar”, comentou o jogador, que teve duas boas oportunidades de cabecear, uma em cada tempo, mas mandou ambas pela linha de fundo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Ausência na eliminação para o Colo-Colo, na Copa Libertadores da América, ele sofreu com algumas lesões que o tiraram de momentos importantes do ano. Porém, sem poder contar com Roger e Matheus Matias, outras opções no setor, Jair viu no atleta contratado durante a parada para a Copa do Mundo a melhor alternativa.

“Infelizmente as contusões não me deixaram ter continuidade. Entrei em campo, dei tudo de mim, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Sei que vão vir muitas críticas, é normal. O que eu posso dizer a eles (torcedores) é que eu vou dar tudo de mim e tenho certeza que eu vou fazer muito aqui no Corinthians”, assegurou o atleta.

Autor de apenas um gol nas oito vezes em que teve chance de atuar, Jonathas agora vai buscar ajudar a equipe a se livrar do risco de rebaixamento à segunda divisão. Com apenas 35 pontos conquistados, o Timão está quatro acima da zona de rebaixamento e tem um confronto direto contra o Vitória, no domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão.