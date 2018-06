Jogo contra o Vitória deu início à reação do Corinthians de Carille

Contestado pelos maus resultados obtidos com o técnico Osmar Loss, o Corinthians enfrentará um adversário que já lhe proporcionou uma reação em 2018. Foi um triunfo sobre o Vitória, após uma série de quatro jogos em jejum, que deu início ao último bom momento vivenciado pela equipe sob o comando de Fábio Carille.

Em 10 de maio, o Corinthians foi a Itaquera para enfrentar o Vitória pressionado por ter empatado por 0 a 0 com o mesmo adversário no jogo de ida da Copa do Brasil, perdido por 1 a 0 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e por 2 a 1 para o argentino Independiente, pela Copa Libertadores da América, e amargado uma frustrante igualdade por 1 a 1 com o Ceará, em casa.

Naquela noite, porém, o Corinthians voltou a empolgar a sua torcida com uma atuação segura. Abriu vantagem no marcado com gols do volante Maycon e do atacante Romero (2) e viu o centroavante André Lima descontar para 3 a 1 quando a vaga na próxima fase da Copa do Brasil já estava praticamente sacramentada.

A partir de então, o Corinthians conquistou dois resultados expressivos, uma vitória por 1 a 0 no clássico contra o Palmeiras, em Itaquera, e uma goleada por 7 a 2 sobre o Deportivo Lara, da Venezuela, avançando de fase também na Libertadores. Carille ainda dirigiu o time no empate por 1 a 1 com o Sport, em Recife, antes de rumar para o Al Wehda, da Arábia Saudita.

Loss foi o incumbido de prolongar a boa fase do time paulista, mas ainda não convenceu no posto de comandante. Vaiado na última vez em que esteve na Arena Corinthians, o antigo auxiliar de Carille, com histórico vitorioso nas categorias de base, acumulou derrotas para Millonarios (1 a 0), Internacional (2 a 1) e Flamengo (1 a 0), além do recente empate por 1 a 1 com o Santos. Só comemorou uma vitória, um magro 1 a 0 diante do América-MG.

Cobrado, Loss não ligará se ganhar do Vitória também sem o Corinthians apresentar um grande futebol. O técnico espera iniciar uma nova reação em 2018 a partir do jogo contra o clube baiano. Na quarta-feira, irá a Salvador e conta com um triunfo também diante do Bahia, no último compromisso antes de o Brasileiro entrar em recesso para a realização da Copa do Mundo, para ter tranquilidade na intertemporada.

“Estou negociando duas vitórias, independentemente do jeito que conquistarmos. Se forem duas vitórias, já está bom”, reconheceu Osmar Loss.

