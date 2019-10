Jogadores explicam pedido de Carille para evitar recuos a Cássio

Um pedido do técnico Fábio Carille chamou a atenção na vitória do Corinthians sobre a Chapecoense nesta quarta-feira. Durante a transmissão da partida, o técnico foi flagrado orientando Danilo Avelar para não recuar a bola para o goleiro Cássio.

Após a partida, o arqueiro e o lateral concederam entrevista coletiva e explicaram o que aconteceu no calor do jogo.

“Não foi exatamente para mim (o pedido), mas, como eu estava próximo, ele se dirigiu a mim para que eu passasse a informação para a parte defensiva evitar recuar a bola ao Cássio, porque o campo estava complicado. Além disso, para não levar o time adversário à nossa área. Foi um detalhe que o Carille passou ali”, revelou Avelar.

“O campo estava pesado. A gente tem trabalhado bastante o recuo para os goleiros, mas todas as bolas recuadas eu tinha um tempo para tomar a decisão. O goleiro às vezes funciona como um escape para rifar a bola”, disse Cássio.

Depois de tratar o assunto com seriedade, Avelar, autor do gol da vitória alvinegra na Arena Condá, brincou. “Foi para passar o recado, no segundo tempo foram Gil e Manoel que recuaram. Ele falou: “Avelar, para de recuar a bola”. O recado foi dado, está bom, eu passei a informação”, declarou aos risos.

Com o resultado, o Corinthians engatou a terceira vitória seguida, se consolidou no G4 e igualou os mesmos 41 pontos do Santos, mas continua na quarta colocação por ter um triunfo a menos. O Timão volta aos gramados neste sábado, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, às 19 horas (de Brasília).

