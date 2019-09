Jogadores do Corinthians ganham folga prolongada após empate

Os jogadores do Corinthians ganharam uma folga prolongada após o empate com o Ceará na Arena. O clube divulgou a programação da próxima semana e o primeiro treino visando a partida contra o Fluminense está marcado para terça-feira, às 15h30 (de Brasília).

Na ocasião, Boselli pode voltar às atividades depois sentir um incômodo no tornozelo direito e desfalcar os trabalhos a partir da quinta-feira. Em contrapartida, Danilo Avelar, que deixou a partida do último sábado com dores no músculo posterior da coxa esquerda, será reavaliado pelo departamento médico.

Clayson, por sua vez, recebeu o terceiro amarelo e é desfalque certo, assim como Everaldo, que deve demorar cerca de duas semanas para estar curado de uma pubalgia.

Por outro lado, Fagner e Pedrinho voltam da Seleção principal e olímpica, respectivamente, e integram os treinos a partir do meio da semana. O mesmo serve para Sornoza, a serviço da equipe equatoriana.

Sem Clayson, Fábio Carille pode colocar Jadson como titular mais uma vez ou deslocar Vagner Love para a ponta direita, promovendo a entrada de Gustagol no comando de ataque. O Corinthians busca fechar o primeiro turno em alta no próximo domingo, quando visita o Fluminense, no Maracanã, às 16 horas (de Brasília).