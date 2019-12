Jogadores do Corinthians falam sobre campanha criada por torcedores rivais

A hashtag “#EntregaCorinthians” foi um dos assuntos mais comentados dessa terça-feira no Twitter e chegou aos jogadores do Corinthians. Janderson e Gabriel falaram sobre o assunto antes do treinamento, em Fortaleza, para a partida desta quarta, contra o Ceará, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A campanha foi criada por torcedores que pretendem assistir o rebaixamento do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi envolvido no caso por enfrentar justamente o Ceará, equipe que disputa diretamente com a Raposa a permanência na elite do futebol.

“Eu, desde quando comecei a jogar futebol, nunca entrei em campo para entregar partida. Somos homens, temos caráter e não vamos e não podemos fazer isso, temos respeito a essa camisa e queremos a vaga na Libertadores. É jogar para vencer a todo momento”, avisou Gabriel.

“Uma coisa que a gente não vai fazer, a gente precisa da vaga na Libertadores, a gente precisa dos três pontos, a gente jamais vai entregar jogo”, completou Janderson.

Além da garantia de profissionalismo dos atletas, o fato do Corinthians precisar dos três pontos para garantir a vaga na Libertadores de 2020 faz da tese praticamente um sonho de ‘secadores’ dos cruzeirenses.

“Eles precisam sair dessa e a gente precisa da vaga na Libertadores, a gente vai lá pra ganhar”, explicou Gabriel.