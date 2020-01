Jogador dispensado pelo Corinthians está na mira da Roma

Atleta de passagem pelas categorias de base do Corinthians, Gabriel Strefezza, conhecido à época no Timão como “Espeto”, está na mira da Roma. No momento, o lateral-direito atua pela SPAL, também da Itália, onde tem se destacado pelo campeonato nacional.

A Gazeta Esportiva apurou que a SPAL pede 10 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) para vender o jogador, que tem contrato até o meio de 2022. A primeira proposta da Roma foi de sete milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões), além de Bruno Peres.

A negociação está em andamento e pode ter um desfecho ainda em janeiro. No entanto, existe a possibilidade da transferência ser concretizada apenas no meio do ano, momento do ano no qual os clubes europeus mais contratam.

Gabriel Espeto foi destaque da base do Corinthians até 2016, quando foi dispensado por não entrar em acordo junto ao clube por uma renovação. À época, o dirigente responsável pela negociação foi Onofre Souza, então diretor responsável pela base do Timão.

Apesar de não ter lucrado com a saída do lateral-direito em 2016, o Corinthians teria direito a uma porcentagem do valor de venda do atleta. O mecanismo estabelecido pela Fifa premia o clube formador do jogador negociado.

Gabriel Strefezza chegou à SPAL no final de 2016, porém não recebeu grandes oportunidades logo de cara. Dessa forma, foi primeiro emprestado ao Juve Stabia e, na sequência, ao Cremonese. O jogador retornou à SPAL no início da atual temporada e, desde então, tem se destacado pelo clube. Já são 13 partidas, com um gol marcado.