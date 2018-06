Jô nega que está retornando ao Corinthians: “Estou muito feliz aqui”

Uma publicação compartilhada por Tuddo Comunicação (@tuddocomunicacao) em 14 de Jun, 2018 às 5:33 PDT

Após surgirem especulação que o atacante Jô estaria retornando para o Corinthians ou teria pedido para ser negociado, o jogador de 31 anos desmentiu os rumores e deixou claro que pretender permanecer no futebol japonês e cumprir o seu contrato com o Nagoya Grampus.

“Fala pessoal, tudo bem? Estou só passando para esclarecer uma notícia que saiu no Brasil que eu estaria voltando ou pedindo para voltar para o Corinthians. Isso não é verdade, tenho contrato com o clube aqui no Japão e minha família está muito bem aqui, adaptada. Ao contrário do que dizem, estou muito feliz aqui, pretendo cumprir meu contrato e digo isso para não criar qualquer expectativa no torcedor corintiano, com quem eu tenho muito respeito e um carinho muito grande pelo clube. Essa notícia não é verdade. Só para esclarecer que vou permanecer aqui, estou muito feliz e pretendo cumprir o meu contrato. Agradeço também o apoio. Independente das notícias que saem tenho um carinho muito grande”, declarou em vídeo.

Nesta temporada, Jô balançou as redes adversárias sete vezes e deu uma assistências em 18 partidas pelo Nagoya Grampus, sendo 15 pelo Campeonato Inglês e três pela copa local. A equipe do atacante brasileiro é a última colocada da J-League com nove pontos, oito a menos do que o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com