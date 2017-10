Jô muda penteado e não escapa de brincadeiras de Carille: “Horrível”

O clima de tensão que antecede o importante jogo do Corinthians diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, também teve momentos de descontração no CT Joaquim Grava. Nesta terça-feira, o atacante Jô apareceu com um visual novo nos treinamentos e não escapou das brincadeiras dos companheiros, nem mesmo do técnico Fábio Carille. Em entrevista coletiva, o treinador alvinegro aproveitou para “cornetar” a mudança do camisa 7.

“Horrível o penteado (risos). O que é mais engraçado é que você espera isso dos mais jovens, não de um jogador mais experiente. Enfim, brincamos com ele em relação a isso. Ele falou que estava bonito, então temos que acreditar”, disse, em tom bem-humorado.

O treinador, porém, mudou o tom ao ser perguntado sobre uma possível saída do atacante. Fábio Carille fez questão de afirmar que não houveram propostas de outros clubes para Jô, mas não criticou o atleta caso apareça alguma situação vantajosa que interesse para sua carreira.

“Está saindo muita coisa da imprensa, mas não tem nada de concreto, nem saída nem chegada de jogadores. Se aparecer algo para o Jô, será por mérito dele. Se acontecer, teremos que trabalhar para buscar jogadores para suprir a saída”, declarou.

A principal novidade em relação a Jô nesta terça-feira, porém, não foi o seu penteado, e sim seu retorno ao time. O atacante, que é o artilheiro do Corinthians no Brasileirão com 13 gols, reforça a equipe no duelo diante do Coritiba, que está marcado para às 21h(de Brasília) da próxima quarta-feira, na Arena de Itaquera.

Especial para a Gazeta Esportiva*