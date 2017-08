Jô exalta humildade do Corinthians: “Cada um sabe de sua limitação”

Campeão paulista, líder disparado do Campeonato Brasileiro e vivo na disputa da Copa Sul-Americana, o Corinthians tem na humildade um de seus principais atributos, segundo o centroavante Jô. Para o camisa 7, a desconfiança que cercou o time no início da temporada motivou o elenco a dar uma resposta dentro de campo.

“Uma grande parte criticou (quando fui contratado). No fundo, você tem o desejo de mostrar que o Corinthians não errou. Assim como foi com o Jadson, Felipe Bastos, Gabriel, que são contratações de muita qualidade”, afirmou Jô, durante participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, no último domingo.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 11 gols, o jogador de 30 anos atribui ao técnico Fábio Carille o sentimento de humildade compartilhado entre os jogadores.

“Costumamos falar que não importa quem faça o gol, mas sim o Corinthians ganhar. Falo que o maior mérito é do Fábio, por ele ser muito humilde e passar essa humildade para todos. Pesa bastante cada um saber de suas limitações”, ressaltou o atacante.

Indagado sobre a afamada disciplina tática corintiana, Jô defendeu o estilo mais conservador da equipe, que tem a melhor defesa do Brasileirão, com apenas dez gols sofridos.

“Tem que se fechar e ter humildade. Time grande não joga só para frente, não ataca como índio. Tem que ser organizado. Com 1 a 0, se ganha confiança devagarzinho. Não é de uma hora para outra”, encerrou.

Apesar da derrota para o Vitória, inédita na competição, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro de forma tranquila, com 47 pontos, com sete de vantagem para o segundo colocado Grêmio, que tem um jogo a mais. A diferença ainda pode aumentar, já que o Timão fará a sua partida que lhe resta em relação aos demais, nesta quarta-feira, contra a Chapecoense, em Santa Catarina.