Jair vê “revanche” para o Flamengo e diz que placar não refletiu o jogo

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O técnico Jair Ventura não conseguiu buscar muitas explicações para o fato de ter sido derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo, na noite desta sexta-feira, na Arena Corinthians. Triste pelo resultado, o pior do Timão desde a inauguração da sua nova casa, o treinador apontou o espírito de revanche do rival, eliminado na semana passada pelo próprio Alvinegro da Copa do Brasil, e classificou o placar como algo que não retratou os 90 minutos de bola rolando em Itaquera.

“Sempre difícil explicar um placar elástico, mas era uma revanche para o time deles. A gente em uma situação de final da Copa do Brasil em que eliminamos eles na semifinal”, avaliou o comandante, dando a entender que não teve a mais fácil das missões na tentativa de motivar o seu elenco.

“A gente sabe que é difícil quando se tem daqui cinco dias uma final. Se você olhar, o placar não condiz muito com o que foi o jogo. Número de finalizações tivemos uma a mais, mais posse de bola. Não foi essa discrepância como foi no placar”, analisou Jair, que tem agora cinco dias até a primeira partida da final do mata-mata nacional, contra o Cruzeiro, no dia 10, no Mineirão.

“É hora de virar a chave e saber que temos uma decisão. Vamos fazer tudo de melhor que não fizemos hoje (sexta-feira) para conseguir esse título. Não temos esse direito de apagar esse classificação. Seria estranho se a gente saísse feliz, estamos muito chateados, mas não temos o direito de nos abater”, concluiu o comandante.

O resultado mantém o Alvinegro em estado de atenção com a zona de rebaixamento, estacionando nos 35 pontos e podendo ver a diferença baixar para menos que os seis de vantagem atuais. A Libertadores, por sinal, é cada vez mais utopia. Os flamenguistas, por sua vez, chegam aos 52 pontos e estão vivos na disputa pelo título.

Na próxima rodada, os comandados de Jair Ventura terão pela frente o clássico contra o Santos, às 19h (de Brasília) do próximo sábado, dia 13, no estádio do Pacaembu. Antes, no entanto, jogam a primeira final da Copa do Brasil, marcada para as 21h45 (de Brasília) da quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão.