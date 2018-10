Jair testa Corinthians com Díaz em primeiro esboço para encarar o Bahia

O técnico Jair Ventura fez o seu primeiro esboço de time para encarar o Bahia, na noite do sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Corinthians, no treino realizado pelo elenco na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. Sem poder contar com Jadson, que pode ser desfalque no final de semana, o treinador deu uma chance ao paraguaio Sergio Díaz, testado pela primeira vez entre os titulares desde que chegou ao clube.

A escalação montada por Jair teve Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas e Pedrinho; Romero, Díaz e Danilo. Vale lembrar que o atacante Emerson Sheik, titular nos últimos três jogos, recebe uma atenção especial na carga de treinamentos e pode entrar nessa equipe. No momento, porém, o mais provável seria vê-lo na vaga de Danilo e não na de Díaz.

O jogador, emprestado pelo Real Madrid B até o final do ano que vem, ganhou espaço por causa da suspensão de Clayson e Roger, que terão de ficar fora do duelo pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Vitória. A dupla trabalhou com alguns outros atletas que não devem ser utilizados no final de semana.

Os reservas escalados por Jair tiveram Walter; Thiaguinho, Marllon, Pedro Henrique e Carlos; Gabriel, Araos e Mateus Vital; Rafael Bilu, Fessin e Jonathas. O treino foi mais focado na movimentação do que na efetividade dos lances, com pedidos para que o contra-ataque fosse sempre explorado com rapidez pelos titulares.

A presença de dois pontas do sub-20 (Bilu e Fessin) na equipe suplente evidencia que Jair busca alternativas para dar mais qualidade aos lados do campo. Clayson e Romero, titulares do setor, não marcam há quase 20 jogos e começam a motivar a procura por outras opções.

O comandante ainda vai ter outros dois treinamentos para ajeitar a equipe, nas tardes de quinta e sexta-feira, antes de definir a escalação. Com 36 pontos conquistados na tabela de classificação, o time está cinco pontos acima da zona de rebaixamento e não consegue projetar a próxima temporada enquanto não se livrar desse risco.