Jair observa reservas do Corinthians em treino coletivo contra sub-20

O Corinthians voltou do Rio de Janeiro na manhã dessa quinta-feira depois de arrancar um empate por 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, e não perdeu tempo. No período da tarde, Jair Ventura aproveitou para observar o elenco alvinegro em um treino coletivo contra a equipe sub-20 do próprio clube, no CT Joaquim Grava.

A atividade foi fechada à imprensa e não contou com os jogadores que iniciaram o duelo diante dos flamenguistas, na véspera. Foi a oportunidade para aqueles que buscam espaço mostrarem serviço ao comandante recém-contratado.

O Corinthians não divulgou o resultado do confronto, mas as imagens da TV oficial do clube mostraram uma equipe com formada com Emerson Sheik, Sergio Díaz e Jonathan no ataque. Matheus Vital, Danilo e Araos compuseram o meio de campo. E a defesa ainda teve Paulo Roberto, Pedro Henrique, Marllon e Carlos Augusto. Walter foi o goleiro

Assim que chegou para substituir Osmar Loss, Jair Ventura avisou que olharia para dentro do elenco e também para as categorias de base antes de solicitar qualquer contratação. O treinador usou escalações diferentes nas duas partidas que comandou até agora e avisou que em Itaquera a postura do alvinegro novamente deverá sofrer mudanças.

O próximo desafio será contra o Sport Recife, na Zona Leste paulistana, pelo Campeonato Brasileiro. Será a estreia de Jair Ventura na casa do Timão, e a missão do treinador agora é fazer o Corinthians voltar a vencer no nacional por pontos corridos depois de três resultados ruins.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com