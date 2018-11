Jair muda o time do Corinthians para o clássico contra o São Paulo

Se o torcedor do Corinthians estava animado com uma formação mais ofensiva testada por Jair Ventura no treino de ontem, nessa quinta o técnico voltou a fazer mudanças e recolocou Douglas e Romero no time. Araos e Clayson foram os escolhidos para sair. As situações de Carlos Augusto e Danilo foram mantidas.

Dessa forma, Jair praticamente definiu a escalação para o clássico contra o São Paulo, agendado para às 17h de sábado, na Arena. Se nenhuma surpresa acontecer antes da bola rolar em Itaquera, o Timão deverá começar com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf e Douglas; Pedrinho, Jadson e Romero; Danilo.

É importante lembrar que na quarta nem Douglas nem Romero trabalharam com o grupo. O volante fez apenas uma atividade física por causa de uma pancada sofrida na coxa esquerda, enquanto o paraguaio havia treinado apenas no laboratório R9, devido a um entorse no tornozelo esquerdo. Nessa quinta, a dupla esteve à disposição de Jair desde o início.

Emerson Sheik parece melhor das dores musculares. O veterano não formou nem entre os suplentes, mas não deixou de trabalhar no gramado, assim como Mateus Vital, que para surpresa de muitos, ficou em um campo anexo.

Jair Ventura escalou o time reserva com: Walter, Thiaguinho, Marlon, Danilo Avelar; Gabriel, Araos e Rafael Bilu; Clayson, Roger e Mateus Matias.

Quem ficou na academia foi Sergio Díaz. As dores no joelho direito, o mesmo operado em novembro do ano passado, ainda o incomodam. A tendência é que o conterrâneo de Romero não seja relacionado para o Majestoso.

O Corinthians antecipou a concentração do elenco para essa quinta-feira. Com isso, logo após o treino, o grupo já ficou instalado no hotel do clube, no CT Joaquim Grava. A princípio, a concentração está marcada para essa sexta-feira, dia em que Jair Ventura comandará sua última atividade antes do clássico válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.