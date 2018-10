Jair lembra arrancada com o Botafogo para tranquilizar perigo do Z4

Confira este e outros vídeos em

O técnico Jair Ventura está com a cabeça voltada para a final da Copa do Brasil, marcada para quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena, precisando reverter a derrota sofrida por 1 a 0 para o Cruzeiro em Belo Horizonte. Porém, sem vencer há cinco jogos no Brasileiro, o treinador se apoia na recuperação obtida pelo Botafogo, em 2016, para tranquilizar a torcida.

Cada vez mais com o sinal de alerta contra o rebaixamento ligado, o Timão estagnou nos 35 pontos conquistados na tabela de classificação e pode fechar a rodada, após o jogo entre Ceará e Botafogo, nesta segunda apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, a depender de uma combinação de resultados adversa.

“Desde que eu me tornei treinador e consequentemente eu encarei uma situação como essa. Assumi o Botafogo em 17º e terminei em quinto, sem chegar reforços”, relembrou o comandante, que substituiu Ricardo Gomes ao final do primeiro turno, naquela ocasião, e conseguiu uma excelente campanha de recuperação, com 39 pontos em 20 jogos disputados.

Ainda assim, Jair ressalta que a campanha de números ruins na temporada, com 22 derrotas somadas, apenas uma abaixo de 2007, ano do rebaixamento à Série B, foi o bastante para deixar o time a uma vitória simples de conquistar um título nacional.

“Quando a gente ligar a TV na quarta só vão ter duas equipes trabalhando. Concordo que o céu e o inferno estão muito perto, queria o equilíbrio, estar indo bem nas duas. Mas é difícil. Nem equipes com grandes investimentos conseguem. Mas não serve de desculpa, nosso rendimento está aquém”, observou.

Os comandados de Jair Ventura, que decidem o título da Copa do Brasil na quarta-feira, na Arena, contra o Cruzeiro, precisando vencer o adversário, voltam a jogar pelo Brasileiro contra o Vitória, no sábado, no Barradão, em duelo que se caracteriza como confronto direto contra o descenso.