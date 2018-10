Jair explica Danilo como volante no Corinthians: “Qualidade no passe”

O Corinthians pode ter o meia Danilo, improvisado várias vezes durante a carreira como centroavante, em função diferente com o técnico Jair Ventura: a de volante.

O veterano jogador de 39 anos entrou para atuar à frente da defesa na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, na arena, na última sexta-feira. Por pouco mais de 10 minutos, o Timão teve Danilo e Mateus Vital recuados, Romero e Pedrinho abertos e Jadson e Sheik à frente.

Jair explica que a opção foi trabalhada em treinamentos. No Santos, seu ex-time, o treinador fez algo semelhante ao recuar o armador Diego Pituca para a função de primeiro volante.

“Treinei com o Danilo algumas vezes dessa maneira, principalmente por situações assim. Precisava de qualidade no passe, o Danilo é um dos nossos melhores passadores. Depois que ele entrou faltavam só alguns minutos. o Flamengo conseguiu mais um gol. Foi uma situação de ir para o tudo ou nada, não adiantava nada fechar. Gol que você está suscetível a sofrer já que você está sem marcação”, explicou Jair Ventura, em entrevista coletiva.

O Corinthians treinou neste sábado, em atividade regenerativa, e folga no domingo de eleições. O elenco se reapresentará na tarde de segunda-feira, para treinamento antes da viagem para Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro, quarta, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

