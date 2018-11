Jair evita falar sobre Z4 no Corinthians: “Olhar para cima”

Jair Ventura evitou falar sobre a possibilidade de rebaixamento após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Botafogo neste sábado, no Engenhão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico diz que o Timão tem que avançar ponto a ponto e olhar para as primeiras colocações da tabela.

“Vamos jogo a jogo, fazer nosso melhor e chegar no dia 2 de dezembro, quando terminar a partida contra o Grêmio, vemos onde fomos capazes de chegar. O Corinthians não pode nunca olhar para baixo, não vai ser com uma vitória que a gente vai olhar para cima ou com uma derrota que vamos olhar para baixo. Vamos fazer nosso melhor jogo a jogo”, disse Jair, em entrevista coletiva.

Com o revés no Rio de Janeiro, o Corinthians ficou na 11ª colocação, com 39 pontos, e pode ser ultrapassado por Bahia e Ceará até o fechamento da rodada do Brasileirão.

O Vitória, primeiro no Z4, tem 34 pontos, cinco a menos que o Timão. E o Atlético-MG, primeiro no G-6, tem sete a mais. Neste momento, o Corinthians tem certa vantagem na luta contra o rebaixamento e está bem distante de uma vaga na Libertadores da América em 2019.

