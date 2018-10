Jair confia em leitura tática de Romero para suprir ausência no Corinthians

Confira este e outros vídeos em

O atacante Ángel Romero conseguiu uma liberação e vai poder atuar pelo Corinthians nas duas finais da Copa do Brasil. Ainda que possa contar com o atleta nos jogos contra o Cruzeiro, marcados para os dias 10 e 17 de outubro, no entanto, o técnico Jair Ventura comentou à Gazeta Esportiva como vai fazer para passar o período entre os 11 e 15 deste mês sem poder contar com atacante, cedido à seleção paraguaia, nos seus treinamentos.

“Não é o ideal. Lógico que se ele tivesse com a gente seria melhor, mas a gente sabe da importância de uma convocação, para o jogador, para o clube, para todos os envolvidos”, comentou o comandante na segunda parte da entrevista exclusiva concedida no CT Joaquim Grava, no meio desta semana.

Para Jair, prestes a completar um mês no clube, Romero tem uma capacidade de entendimento do que a comissão técnica acima da média. É nisso que ele confia para que, mesmo sem poder contar com o paraguaio entre as duas decisões, sua equipe tenha total entendimento da proposta designada para derrotar os mineiros.

“Fico feliz que ele vai conseguir jogar os jogos decisivos, mas ele já, com esse um mês que eu estou completando, ele já sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente quer. Um jogador extremamente tático, tem facilidade de ler bastante o jogo. A gente tem de superar isso tudo e fazer um grande jogo”, prometeu o comandante alvinegro.

Diretamente envolvido no assunto, Romero explicou que briga para voltar um dia antes da decisão, 16, para conseguir ao menos participar do último apronto do time. Para ele, conciliar os dois objetivos nesses dias foi algo fundamental para que ele estivesse 100% focado em ambos.

“Fiquei contente pelo acordo, buscávamos isso, de não perder essa final que é muito importante para o clube. No individual não queria deixar de conhecer o (Juan Carlos) Osorio, treinar com o grupo novo. Vou lá treinar e ficar à disposição Vou jogar na quarta, me apresento na quinta e volto no dia 15 ou 16. Quero treinar um dia antes com meus companheiros para pegar umas ideias que o Jair vai dar no jogo”, concluiu Romero.