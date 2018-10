Jair comanda treino com poupados do clássico visando à decisão

Um dia depois de ser derrotado pelo Santos no clássico do Pacaembu, pelo Brasil, o Corinthians deu sequência à preparação para a decisão da Copa do Brasil e treinou neste domingo pela manhã, no CT Joaquim Grava, no primeiro dos dois treinos fechados à imprensa da semana.

O técnico Jair Ventura comandou um trabalho técnico e tático e contou, inclusive, com a participação dos atletas que jogaram a partida de ida da decisão e que não foram relacionados para o clássico contra o Santos, ganhando folga na partida.

Entram nessa conta o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner, o zagueiro Henrique, o lateral esquerdo Danilo Avelar, o volante Ralf e o meia Jadson. O atacante Ángel Romero ainda está com a seleção paraguaia para um período de treinos.

A prioridade do trabalho de campo, relatadas pelo site oficial do clube, foram as movimentações táticas de ataque e defesa, marcação, troca de passes e finalizações. Após o placar de 1 a 0 para o Cruzeiro na primeira partida, o Corinthians precisa repetir o placar na Arena para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois gols de diferença.