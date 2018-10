Jair admite falta de Jadson, mas vê time funcionando sem um 10

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians conseguiu uma importante vitória sobre o Bahia na noite do último sábado, na Arena, e teve um fator apontado como bastante relevante pelo técnico Jair Ventura: um triunfo sem a utilização do meia Jadson. Presente em 21 das 29 vitórias da equipe e em 7 das nove anteriores no Brasileiro, o artilheiro e maior assistente da equipe na temporada foi um dos tópicos abordados pelo comandante após o jogo.

“Acho muito importante poder ressaltar que a gente conseguiu ter organização ofensiva mesmo sem o homem do último passe, esse 10 clássico, que o pessoal pegou tanto no meu pé quando eu falei”, disse o comandante, que utilizou o jovem Pedrinho como um armador central frente aos baianos, com a missão de municiar Romero, Díaz e Emerson Sheik.

Apesar de ter sido aplaudido pela torcida na hora em que foi substituído por Araos, no segundo tempo, Pedrinho não conseguiu distribuir o jogo da mesma forma que o companheiro. Para Jair, no entanto, isso já era esperado. Na visão dele, o armador, que perdeu o duelo por causa de um desconforto muscular na panturrilha da perna direita, é um atleta de qualidades únicas no elenco.

“Seria uma injustiça comparar qualquer jogador com o Jadson. O Pedro voltou a fazer uma função que ele vinha fazendo na base, um cara mais do drible, do 1 contra 1. Mas é importante lembrar isso mesmo. Mostra que, mesmo com um excelente jogador que é o Jadson, somos capazes de vencer”, concluiu o treinador.

Com dois dias de folga dados ao elenco, com a incumbência de votar no domingo e ter um descanso extra na segunda-feira, Jair espera contar com Jadson na próxima semana. De acordo com o departamento médico, o jogador será reavaliado na reapresentação, na terça, para saber se tem condições de treinar.

O Timão foi a 39 pontos conquistados, ultrapassou o próprio Bahia e agora está cinco pontos acima do Z4 no torneio nacional. Na próxima rodada, os comandados de Jair Ventura terão pela frente a equipe do Botafogo, em partida marcada para as 17h (de Brasília) do domingo, no estádio do Engenhão.