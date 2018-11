Jadson, Sheik e Díaz desfalcam o Corinthians contra o Botafogo

O Corinthians está pronto para o duelo desse domingo, às 17h, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na manhã desse sábado, Jair Ventura fechou a preparação da equipe com um treino fechado no CT Joaquim Grava e também definiu a lista de jogadores relacionados para o confronto da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jadson, em fim de recuperação de um desconforto muscular na panturrilha direita, Emerson Sheik, com dores musculares na coxa direita, e Sergio Díaz, preservado por causa também de dores, mas essas no joelho direito, estão fora e sequer viajam com o grupo.

Dessa vez, o escolhido para suprir a ausência no meio de campo será Araos. O chileno terá Pedrinho de um lado e Romero do outro, com Danilo na referência do ataque depois de brilhar ao entrar no intervalo do duelo com o Bahia.

O Corinthians é o 11º colocado na tabela de classificação, com 49 pontos, e ainda sonha com uma eventual vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem, depois de se distanciar do pelotão de baixo.

Confira os 23 jogadores relacionados pelo Corinthians

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar e Fagner

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Douglas, Gabriel, Ralf e Thiaguinho

Meias: Araos, Danilo, Fessin, Mateus Vital e Pedrinho

Atacantes: Clayson, Jonathas, Rafael Bilu, Roger e Romero

