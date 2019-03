Jadson se diz privilegiado e fica perto da marca de 100 jogos na Arena

O clássico contra o Santos, neste domingo, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista, tem tudo para ser histórico para o meia Jadson. Caso entre em campo, o camisa 10 atingirá a expressiva marca de 100 jogos com a camisa alvinegra na Arena Corinthians. sendo o quarto jogador a alcançar tal feito. Até o momento, apenas o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner e o atacante paraguaio Romero completaram o feito.

“É o que sempre falo. Me sinto privilegiado e abençoado por Deus por tudo o que aconteceu e vem acontecendo na minha carreira. Só tenho que agradecer. Aqui no Corinthians me sinto em casa”, disse o armador, contente pelo status adquirido no Alvinegro.

“Já vivi tantos momentos bons, especialmente na nossa casa, onde conquistamos títulos, tive a oportunidade de marcar gols importantes e sempre recebi um enorme carinho da Fiel. Espero disputar muito mais partidas na Arena e comemorar novos títulos com essa torcida maravilhosa”, continuou.

Do primeiro duelo oficial da Arena, contra o Figueirense, até o último, diante da Ferroviária, Jadson ajudou o Timão a vencer 58 jogos, atuou em 29 empates e saiu de campo derrotado apenas 12 vezes. Além disso, o camisa 10 é o principal garçom do estádio, com 31 assistências, e o segundo maior artilheiro, com 24 gols, atrás apenas do paraguaio Romero, com 27.

Entre os tentos do meia, destaque para o primeiro do clube na história da casa alvinegra, no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no dia 1 de junho de 2014, as duas bolas na rede no triunfo sobre o Santos, na campanha do título brasileiro de 2015, um dos três gols sobre o Fluminense, na vitória por 3 a 1, que terminou com a confirmação do hepta nacional em 2017, além do 100° gol do Timão no estádio, contra o Coritiba, em novembro de 2015.