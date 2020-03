Jadson revela atraso no pagamento das férias pelo Corinthians

O Corinthians ainda não pagou a quantia referente ao período das últimas férias de seus jogadores. Quem fez a revelação nesta terça-feira foi Jadson, e o clube confirmou o atraso.

“Acho que a situação financeira de vários clubes não está fácil. Acho que poucos têm a folha em dia. Temos que entender esse momento difícil, como o Corinthians até hoje não pagou as férias de dezembro, mas ninguém comenta isso. Temos que entender, ainda mais nesse momento de pandemia. Já ouvimos alguns comentários dos clubes baixarem 25% do salário. Temos que entender a situação”, comentou, à Fox Sports.

Jadson foi dispensado pelo Corinthians no início da temporada por não fazer parte dos planos de Tiago Nunes.

Como o vínculo com o atleta venceria apenas em dezembro de 2020, o Corinthians, que optou pela rescisão, é obrigado a arcar com o salário do ex-camisa 10 até o fim. As duas partes entraram em um acordo para o valor total ser liquidado até o fim de 2021.

Jadson segue em busca de um novo clube e ainda não cogita encerrar a carreira.