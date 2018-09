Jadson reclama de campo “horrível” após empate sem gols no Maracanã

O meia Jadson foi praticamente um espectador da partida contra o Flamengo na noite desta quarta-feira, no estádio do Maracanã. Atrapalhado pela postura totalmente defensiva da equipe, o camisa 10 ainda fez questão de reclamar do estado do gramado. Cheio de buracos e com muita terra saindo a cada dividida, a bola só quicou no primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil.

“O campo está horrível, não tem condições, a bola fica quicando toda hora e prejudica o espetáculo”, criticou o armador, que viu a chance de contra-ataques do Corinthians ficar muito prejudicada pela dificuldade em fazer a bola rolar. Para ele, no entanto, o Alvinegro conseguiu cumprir à risca o plano de jogo do técnico Jair Ventura.

“A proposta de jogo nossa foi primeiro proteger para explorar os contra-ataques. O Flamengo tem uma equipe qualificada, tem jogadores técnicos, nossa equipe vei bem postada e conseguiu se defender bem”, avaliou o meio-campista, único poupado da forte marcação alvinegra.

Os dois times decidem a vaga na decisão do torneio nacional no próximo da 26, uma quarta-feira, na Arena Corinthians. Até, no entanto, disputam duas rodadas do Campeonato Brasileiro, esfriando um pouco o clima de decisão que tomou conta do embate nos últimos dias.

O próximo compromisso dos comandados de Jair Ventura será contra o Sport, às 19h (de Brasília) do domingo, em Itaquera, na tentativa de afastar a equipe da zona de rebaixamento do torneio.