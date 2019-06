Jadson pondera falta de entrosamento e elogia semestre do Corinthians

A temporada de 2019 dos clubes brasileiros, muito por conta da pausa, ficou dividida entre antes e pós-Copa América. E enquanto as seleções entram em campo nos gramados pelo Brasil, os times aproveitam o período de folga para um balanço do primeiro semestre. E para o meia Jadson, os seis primeiros meses da temporada do Corinthians foram satisfatórios.

Em entrevista concedida à TV Corinthians, o camisa 10 do Alvinegro ponderou a falta de entrosamento por conta das mudanças que o elenco corintiano sofreu nos primeiros meses do ano, mas elogiou a postura e o período vitorioso, coroado com a conquista do Campeonato Paulista sobre o rival São Paulo.

“Até agora acho que foi bom. A gente conseguiu o Campeonato Paulista, com jogadores novos, com jogadores que vieram de outras equipes. O Carille teve muitas opções pra trabalhar, mas acho que faltou um pouco de entrosamento no começo. O Campeonato Paulista nos fortaleceu”, disse Jadson.

Apesar do título Estadual e da manutenção na Copa Sul-Americana, o Corinthians acabou eliminado da Copa do Brasil na fase oitavas de final para o Flamengo. E mesmo com o revés, o jogo de volta diante dos Rubro-Negros é visto com bons olhos por todos pelo número de chances criadas em pleno Maracanã. O camisa 10 fez questão de relembrar a partida.

“Quando você joga bem, como nós jogamos na Copa do Brasil aquele jogo contra o Flamengo, todo mundo elogiou. Faltou a bola entrar. Tivemos várias oportunidades, foi um jogo aberto, e a gente podia jogar a noite toda que a bola não ia entrar. Acho que foi um jogo que a gente tem que levar como exemplo para o restante da temporada. Acho que aquilo é a cara do Corinthians, vontade, garra, técnica, e eu acho que foi um jogo especial”, finalizou Jadson.

