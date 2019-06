Jadson lamenta lesão, projeta sequência e agradece torcida do Corinthians

Depois de um primeiro semestre conturbado, em meio a lesão e perda de espaço entre os titulares do Corinthians, Jadson espera uma segunda metade de 2019 diferente de forma positiva. Em entrevista concedida à TV oficial do clube do Parque São Jorge, o camisa 10 lamentou o problema físico que o afastou dos gramados durante cinco jogos e projetou uma sequência na volta da Copa América.

“Esse começo de ano não foi tão legal porque tive uma lesão. A equipe não começou tão bem o ano e o Carille estava buscando uma forma de jogar. Acabei perdendo espaço. Sou um cara maduro, compreendi quando eu saí que a equipe começou a ganhar, jogadores estavam bem, então eu acho que futebol é do momento”, disse Jadson, que ainda comemorou a sequência adquirida recentemente, sendo titular em cinco jogos consecutivos.

“Eu esperei a situação dos jogadores, trabalhando firme, sério, para quando ganhasse uma oportunidade pudesse ganhar a confiança novamente do Carille e dos meus companheiros. Então eu fico feliz de ter ganho uma sequência de jogos. Já são cinco jogos jogando como titular. Tenho procurado ajudar a equipe, me dedicando, tentando conseguir as vitórias”, completou.

Um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians, Jadson possui 221 jogos disputados, 49 gols marcados, é um dos artilheiros da Arena de Itaquera e possui no currículo um tricampeonato paulista e o bi nacional. A trajetória, inclusive, rendeu um agradecimento do meia à Fiel.

“Eu só tenho que agradecer aos torcedores que acreditam em mim. Eu acho que não são todos que gostam de você, que gostam do seu futebol. Eu sei disso, eu sei que o torcedor corintiano age com o coração, sempre quer vencer, mas eu sei respeitar cada torcedor e só agradeço a todos que acreditam no meu futebol. Venho trabalhando sério, firme, pra conquistar as vitórias pro Corinthians, dar alegria pros torcedores e ajudar meus companheiros aqui no CT”, finalizou.

