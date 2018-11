Jadson detona omissão de árbitro assistente: “M…”

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians por pouco não arrancou a vitória no clássico desse sábado contra o São Paulo, apesar dos erros da arbitragem. Ralf abriu o placar. Brenner, já na parte final do Majestoso, empatou e frustrou um bom jogo dos corintianos, que tiveram um jogador a menos em todo o segundo tempo.

A arbitragem, no entanto, não passou despercebida, principalmente por causa do gol marcado por Danilo aos 34 minutos do primeiro tempo. Jean defendeu a bola já dentro da meta.

Na saída do campo após a consumação do 1 a 1, Jadson não mediu as palavras.

“(Resultado) ruim. Mas, mais ruim a atuação dos árbitros. Um gol legítimo. Tem juiz, bandeirinha, tem a merda do juiz lá atrás. Ninguém vê. Um jogou para outro a responsabilidade”, detonou o camisa 10, que voltou nesse sábado, após ser desfalque nas duas últimas rodadas.

Além do gol indevidamente não validado de Danilo, o árbitro paranaense Rodolpho Toski Marques também não assinalou pênaltis em Romero e em lance de toque de braço na bola de Arboleda.