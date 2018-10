Jadson aparece no campo e inicia recuperação para encarar o Botafogo

O meia Jadson apareceu no gramado do CT Joaquim Grava pela primeira vez desde que sentiu um desconforto muscular na panturrilha da perna direita, causado por um edema. Fora da partida contra o Bahia, no último sábado, o camisa 10 realizou um trabalho específico nesta terça-feira para ficar à disposição do técnico Jair Ventura na partida do domingo, às 17h (de Brasília), contra o Botafogo, no Engenhão.

O jogador foi ao gramado acompanhado do fisioterapeuta Fabrício Ramos, que normalmente acompanha esse processo de evolução da recuperação dos atletas. Sem limitações nas movimentações, Jadson apenas cumpriu uma carga de treinamento menor do que a dos restantes dos companheiros, sem correr risco de lesões.

O meio-campista correu ao redor dos campos do CT durante um breve período, cerca de 15 minutos, e depois foi encaminhado para a academia. O diagnóstico atual é que o edema já está praticamente desaparecido e o atleta precisa agora de um fortalecimento no local para retomar a melhor condição física.

O jogador não aparecia no gramado desde a quarta passada, quando demonstrou incômodo ao se movimentar e andou lentamente em direção à parte interna do CT. Aos 35 anos, ele recebe atenção especial para evitar justamente esse tipo de contusão, que já o tirou de combate em duas oportunidades nessa temporada.

Caso fique à disposição, Jadson é titular certo do técnico Jair Ventura para encarar os cariocas, no final de semana. Ainda sem o armador, ele promoveu o treino de toque de bola e depois de campo reduzido, com quatro times diferentes separados. Todos os atletas à disposição foram a campo, inclusive os titulares no triunfo sobre o Bahia.

Com 39 pontos conquistados, o Timão está quatro acima dos cariocas, precisando de um bom resultado para se livrar de vez do risco de rebaixamento. Caso consiga o triunfo, é capaz até de os comandados de Jair Ventura passarem a vislumbrar uma vaga na Libertadores da América, hoje impensável..