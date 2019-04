Jadson alfineta São Paulo: “É igual mesário de eleição”

Um dia após conquistar o Campeonato Paulista pelo Corinthians, o meia Jadson utilizou seu Instagram para provocar o Tricolor. Em seu stories, o jogador publicou a frase: “O São Paulo é igual mesário de eleição… põe a mão no título, confere e entrega para o dono”, seguida de emojis de risadas.

Jadson foi titular na primeira partida, disputada no Morumbi, porém no jogo deste domingo não saiu do banco de reservas. O meia teve um início de temporada irregular e foi reserva de Sornoza na maioria das partidas do ano. No Campeonato Paulista, o jogador foi titular em sete jogos, não fez nenhum gol e deu apenas uma assistência.

O meia já jogou no São Paulo, chegando no rival em 2012, vindo do Shakhtar Donetski, da Ucrânia. No Tricolor, Jadson não conseguiu ter uma sequência de partidas com bom desempenho e, em 2014, foi trocado pelo atacante Alexandre Pato. No Corinthians, o meio-campista firmou-se como peça importante do time e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2015. Depois de uma breve passagem na China, retornou ao Timão e voltou a vencer a competição nacional em 2017, além de garantir o tricampeonato Paulista nas últimas três edições do estadual.