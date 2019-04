Jadson admite ser impossível Corinthians não pensar na final do Paulista

Confira este e outros vídeos em

O meia Jadson admitiu na tarde desta terça-feira que é impossível os jogadores do Corinthians não pensarem no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, marcado para o domingo, na Arena, enquanto se preparam para encarar a Chapecoense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Em busca de concentração para encarar os catarinenses, o camisa 10 reconheceu a dificuldade de esquecer o duelo frente ao São Paulo.

“A gente tem esse compromisso agora, mas acho que, como eu disse, a ansiedade para chegar domingo logo é para todos. O cara que fala ‘não estou pensando’ é mentira”, assegurou o armador, que foi titular no Morumbi e vive a expectativa para saber se vai jogar tanto no meio quando no final da semana.

A importância é tamanha do duelo pelo Estadual que motivou um esquema especial para a viagem a Santa Catarina. Com 27 atletas no grupo, o técnico Fábio Carille acredita que não perderá muito no dia a dia dos treinamentos, deixando em São Paulo apenas o goleiro Cássio, suspenso, o lateral esquerdo Danilo Avelar e o volante Júnior Urso, machucados.

Depois de treinar na tarde da terça e jogar na noite da quarta com a Chape, os jogadores já vão direto para o aeroporto de Chapecó e, também em voo fretado, retornam para São Paulo, com chegada prevista para a madrugada da quinta-feira no aeroporto de Guarulhos.

Os jogadores depois fazem trabalho regenerativo na quinta-feira e, caso se opte pela utilização de poucos titulares na Copa do Brasil, é possível até que haja um primeiro trabalho tático visando à decisão. Ainda haverá movimentações na sexta-feira e no sábado para definir a equipe.

Com o empate por 0 a 0, o Alvinegro está a uma vitória de levar o título no próximo final de semana, diante da sua torcida. Há consenso, porém, que não se pode correr o risco de levar um resultado ruim de Chapecó principalmente pela importância financeira da Copa do Brasil, competição que mais paga em premiação no país.