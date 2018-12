Jadson admite necessidade do Corinthians em consertar erros para 2019

O Corinthians entrou em 2018 como campeão Brasileiro e logo no primeiro semestre venceu o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, dentro do Allianz Parque. O segundo semestre reservou o vice da Copa do Brasil, mas a campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro acabou sendo a última impressão antes das férias.

Nesse domingo, a equipe voltou a perder como visitante. O prêmio de consolação foi a vaga à Copa Sul-Americana, graças a modesta 13ª colocação na tabela de classificação. Na saída de campo da Arena do Grêmio, Jadson falou sobre o cenário alvinegro.

“Um ano que a gente acabou fazendo até bons jogos, mas os resultados não vieram. Hoje, o nosso primeiro tempo não foi normal. No segundo (tempo), a equipe se organizou melhor e teve mais posse (de bola). Agora é esquecer esse segundo semestre, descansar nas férias, fazer uma boa pré-temporada e consertar os erros para o ano que vem”, analisou o camisa 10, ao Sportv.

No clube, a expectativa maior é pela chegada de Fábio Carille. Jair Ventura está de saída. Foram nove derrotas, seis empates e apenas quatro triunfos sob o comando do reinador carioca.