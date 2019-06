Invertido: Carille aprova atuação, mas lamenta resultado no Corinthians

Depois de terminar várias partidas na temporada aprovando o resultado, mas vendo vários defeitos na atuação da sua equipe, o técnico Fábio Carille saiu do jogo contra o Flamengo, na noite desta terça-feira, no estádio do Maracanã, com sentimentos inversos. O treinador gostou do que viu dos seus jogadores, mas lamentou a derrota por 1 a 0, que sacramentou a desclassificação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

“São jogos grandes e, nos detalhes, muitas vezes acaba acontecendo a passagem de um time. Infelizmente foi um só classificado, e não foi o Corinthians”, disse o treinador, ressaltando que, no revés na Arena Corinthians, o mérito foi totalmente da cabeçada de Willian Arão.

“Um detalhe é que o gol lá a gente estava muito bem posicionado, o volante entrando na nossa linha. Contente pelo desempenho, muito triste pelo resultado”, continuou Carille.

Questionado até com certo espanto pelos jornalistas presentes à entrevista coletiva, na sua maioria cariocas, o treinador explicou que já esperava essa atuação do Alvinegro. Para ele, tudo saiu como o programado nos treinamentos realizados na semana.

“Procurei fazer um jogo igual, respeitando a qualidade do adversário, mas procurando jogar no campo do Flamengo. Ainda me incomodaram um pouco os erros de passe simples, muita gente colocando o companheiro apertado para receber a bola”, começou o comandante, concluindo na sequência.

“Tudo aconteceu em cima do que a gente imaginava. A linha defensiva tem que estar muito concentrada o tempo todo e a parte final foi mais para pressionar mesmo, fazer essa bola entrar na área pelo alto para tentar fazer o gol”, concluiu Carille, que agora terá mais três dias de trabalho antes de encarar o Cruzeiro, no sábado, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro.

