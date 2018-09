“Integrado”, Corinthians espera Copinha para subir atletas do sub-20

O sub-20 do Corinthians sofreu uma eliminação inesperada na noite da última quarta-feira ao ser derrotado pelo Vitória por 2 a 1 e ficar fora do Campeonato Brasileiro da categoria. Acompanhados de perto pela torcida pelo passado recente de sucesso, os juniores estão no radar e, com a janela de transferências fechadas, poderiam ser opções novas ao técnico Jair Ventura a partir de agora. No momento, porém, nenhum jogador específico deve ser alçado diretamente ao time principal.

De acordo com dirigentes ouvidos pela Gazeta Esportiva, as categorias de base já estão totalmente integradas ao elenco profissional e podem ser utilizadas sempre que o treinador quiser. Questionados se a saída do torneio nacional não poderia motivar o processo de ascensão, um passo decisivo na carreira dos jogadores, os mesmos lembraram que ainda há um calendário para os juniores, com a disputa do Campeonato Paulista.

Nesse cenário, o mais provável é que os atletas participem do encerramento do ano ainda no sub-20 e façam o ciclo completo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição da base, sempre disputada no mês de janeiro. Até lá, é improvável que algum dos destaques da equipe, como o zagueiro João, o volante Rael e o atacante Rafael Bilu, tornem-se membros do time de cima.

O trio, aliás, juntou-se aos laterais esquerdos Caetano e Lucas Piton, reforçando um treinamento da equipe de cima recentemente, recebendo boas avaliações da comissão técnica. Eduardo Barroca, treinador dos juniores, é amigos de longa data de Jair Ventura, facilitando o intercâmbio de informações.

Na atual temporada, mesmo com a saída de diversos atletas, o único nome que disputou a Copinha e foi aproveitado na equipe profissional foi o lateral esquerdo Carlos. “Dividido” entre as duas equipes até junho, ele tornou-se nome fixo do profissional a partir de junho, com o final da Copa do Brasil sub-20 e as negociações de Sidcley e Juninho Capixaba. Filipe, que atuou em um jogo do torneio sub-20, já era membro do time profissional desde o ano passado.