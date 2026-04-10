Hugo Souza se empolga com Diniz no Corinthians: "Grande treinador"

No primeiro jogo sob comando de Fernando Diniz, na última quinta-feira, o Corinthians derrotou o Platense em Buenos Aires e estreou com vitória na Libertadores. O goleiro Hugo Souza valorizou o triunfo após a semana de cobranças no CT Dr. Joaquim Grava e se disse empolgado para trabalhar com o novo treinador.

"Todo mundo sabe que nosso momento não era o melhor. Talvez um dos piores momentos desde que eu cheguei aqui. Não podemos aceitar. Nada melhor que um jogo de Libertadores, uma noite diferente, fizemos um jogo cirúrgico e não demos chances. Nosso time tem muita qualidade do meio para frente, hoje a gente conseguiu mostrar isso e sair com a vitória", disse o jogador em entrevista à ESPN.

"Foram dois dias [com Diniz], é pouco tempo para entender. É sempre mais tranquilo trabalhar vencendo. Ao longo do tempo ele vai colocando as ideias dele e a gente vai estar pronto. Hoje ele conversou mais, deu informações, mas ele deixou claro que não seria nesse jogo que conseguiríamos adaptar tudo. Fizemos um jogo mais simples, dentro do que o jogo pedia. É um grande treinador, estamos empolgados para entender como ele trabalha", finalizou.

Fim de jejum

Com o resultado, o Corinthians encerra um jejum de nove jogos consecutivos sem vencer e inicia a Libertadores na liderança do Grupo E, com três pontos. A vitória também dá ao técnico Fernando Diniz fôlego para trabalhar antes do Derby.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

(11ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

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