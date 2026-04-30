Hugo Souza celebra retorno ao gol do Corinthians e projeta duelo contra o Peñarol

Após ficar de fora dos dois últimos jogos do Corinthians, poupado por dores musculares contra o Barra na Copa do Brasil e cumprindo suspensão contra o Vasco no Brasileirão, o goleiro Hugo Souza se mostrou animado para retornar à posição de titular em um confronto de Libertadores. O Timão encara o Peñarol nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

"Fiquei dois jogos fora, tô feliz de voltar, ainda mais em um jogo de Libertadores. E acho que a gente sabe da importância que é ficar no primeiro lugar do grupo, sabe o que traz isso de benéfico para nós e é isso que a gente vai buscar. Uma vitória que a gente vai buscar para selar esse bom início e para que a gente possa cada vez mais ir firmando nossa classificação e também nosso primeiro lugar.", declarou o arqueiro corintiano.

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Ao projetar o duelo contra o time uruguaio, Hugo demonstrou estar confiante com o trabalho de preparação que foi feito e ressaltou a importância da partida.

“Eu acho que é importante demais a gente confirmar o serviço, né. Em casa. Para que a gente possa confirmar todo esse momento bom que a gente tem vivido. A gente treinou bastante, a gente sabe o que precisa fazer dentro de campo.", disse.

"O grupo tá muito empolgado para que a gente possa fazer o melhor possível e, se Deus quiser, garantir mais três pontos agora ali na nossa casa, perto da nossa torcida, que é o melhor cenário possível.”, completou.

Situação do Corinthians

Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o primeiro lugar do Grupo E, com seis pontos. Na partida que marcou a estreia na competição continental e a de Fernando Diniz no comando do time, o Timão visitou o Platense e venceu por 2 a 0. Na sequência, recebeu o Santa Fe na Neo Química Arena e triunfou pelo mesmo placar.

Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.

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