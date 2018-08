Henrique e Douglas treinam e devem jogar decisão em Chapecó

O zagueiro Henrique e o volante Douglas voltaram a trabalhar com bola na manhã desta segunda-feira, no primeiro treino do Corinthians na cidade de Chapecó, e devem estar aptos a enfrentar a Chapecoense, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Ambos ficaram fora do encontro com os catarinenses pelo Brasileiro, no domingo.

Pela dificuldade de locomoção até a cidade catarinense, com tempo inconstante e aeroporto condicionado a essas questões climáticas, o Alvinegro preferiu ficar no local desde o último sábado até a quinta-feira. Dessa forma, foram trabalhar no CT da Chape os atletas que não começaram o duelo do final de semana, com destaque para a presença da dupla.

O caso de Douglas era o que mais preocupava a comissão técnica. O jogador recebeu um pisão no pé direito na derrota para o Colo-Colo, em Santiago, na semana passada, e chegou a utilizar uma bota ortopédica para não ter de pisar com o local dolorido. Ele nem sequer treinou antes da viagem a Santa Catarina e vivia a expectativa para saber se teria condição de jogar.

Antes do treino, o canhoto preparou uma proteção no local e conseguiu desempenhar suas funções sem limitação. O mesmo pode ser dito de Henrique, que deixou o confronto contra o Colo-Colo com um incômodo na coxa direita. Já esperado no gramado, ele só não encarou a primeira partida contra a Chape por precaução da comissão técnica.

Com o retorno confirmado dos dois, o técnico Osmar Loss vê bastante reduzido o número de ausências para a decisão contra os catarinenses. No caso, não podem atuar apenas o volante Renê Júnior, que operou o joelho esquerdo e só volta em 2019, e o atacante Sergio Díaz, que retoma seu condicionamento físico e deve ficar à disposição na próxima semana.

Por ter vencido a primeira partida, na Arena Corinthians, o Timão precisa apenas de um empate na Arena Condá para assegurar vaga na semifinal. Qualquer vitória por um gol do adversário leva a decisão para os pênaltis, independentemente do número de gols marcados fora de casa.