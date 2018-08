Henrique descarta favoritismo contra o Flamengo: “Se resolve no campo”

O retorno do Corinthians a São Paulo nesta quinta-feira depois da classificação na Copa do Brasil foi de comemoração, mas também de projeções quanto ao futuro do time na próxima fase da competição. Com datas e horários ainda a serem definidos pela CBF, o Alvinegro do Parque São Jorge terá pela frente o Flamengo no tradicional Clássico do Povo em uma condição diferente do duelo com a Chapecoense, no qual era tratado como “favorito”.

Escolhido para falar com a imprensa no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o zagueiro Henrique optou por se esquivar do favoritismo no confronto, afirmando que isso não entra em campo. De acordo com o camisa três, a preparação tem que ser intensa pela dificuldade do adversário, mas sem deixar de lado as demais competições.

“Acho que o favoritismo a gente tem que deixar de lado, o jogo se resolve no campo. São duas grandes equipes que vão se enfrentar, com duas grandes torcidas e a gente sabe da nossa capacidade, sabemos o que podemos fazer. Temos que nos preparar para esse confronto contra o Flamengo, porque vai ser difícil, mas antes temos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores”, disse Henrique no saguão do aeroporto.

Ainda sem uma definição quanto a ordem dos mandos do confronto de semifinal contra o Rubro-Negro carioca, o defensor revelou não ter preferência por decidir o segundo jogo dentro ou fora de casa e preferiu exaltar a Fiel como um diferencial, independente de qual seja a partida na Arena Corinthians.

“Decidir em casa ou fora é indiferente para nós. Muitas vezes o resultado é encaminhado logo no primeiro jogo, sendo fora ou não. Vamos esperar o sorteio, ver o que acontece e estar, acima de tudo, preparado para esse confronto independente de quando formos jogar na Arena diante da nossa torcida”, ressaltou Henrique.

