Há três anos, Corinthians conquistava o Paulista e vencia seu primeiro título na Arena

Há exatamente três anos, o Corinthians conquistava seu primeiro título dentro da Arena de Itaquera. No dia 7 de maio de 2017, o Timão ficou no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista, e se sagrou campeão do torneio estadual pela 28ª vez na história.

O clube alvinegro entrou em campo com uma boa vantagem após ter vencido a partida de ida, no Moisés Lucarelli, por 3 a 0. Rodriguinho, duas vezes, e Jadson deixaram o time comandado por Fábio Carille com a mão na taça.

No primeiro tempo do jogo decisivo, o eficiente sistema defensivo corinthiano evitou qualquer tipo de susto contra uma Ponte Preta que já não apresentava ter muitas esperanças. E aos 17 minutos da etapa final, Romero recebeu de Jadson, finalizou para a defesa de Aranha e sacramentou o título no rebote. Aos 40, a Macaca descontou com Marllon, mas não foi o suficiente para evitar a comemoração dos donos da casa.

A conquista do Paulistão foi simbólica para o Timão por dois motivos. Primeiramente, a equipe era apontada por alguns como a “quarta força” entre os quatro grandes clubes de São Paulo naquele início de ano. Além disso, foi o primeiro troféu de Fábio Carille como técnico do Corinthians. No final da temporada, o comandante ainda veria seu time vencer o Campeonato Brasileiro.

A campanha também foi a primeira da sequência de três títulos consecutivos conquistados pelo clube de Parque São Jorge nos últimos anos. O Timão ainda viria a ser campeão do Paulistão em 2018 e 2019.

