Gustavo tenta explicar por que jogadores do Corinthians ignoraram recepção da Fiel

Gustavo é um dos jogadores mais simples e atenciosos do atual elenco do Corinthians. Coube ao centroavante, então, explicar o fato de muitos jogadores do elenco terem ignorado a recepção calorosa da torcida no aeroporto de Maceió (veja vídeo abaixo), onde o Timão encara o CSA nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Rei Pelé.

“Não é… Tem que ver que a gente vem de uma viagem longa, chega cansado e quer descansar. Eles nos apoiaram, muitos acharam que a gente não deu valor, mas demos sim, acenamos sim. A gente vai correr por eles e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória”, explicou, em um tom desconfortável com a situação.

Que recepção da Fiel em Maceió! 😍 🎼 É o Time do Povo, é o Coringão! 🎼#VaiCorinthians#AFielÉFoda pic.twitter.com/1ApKI34wwG — Corinthians (@Corinthians) October 28, 2019

“A gente ficou bem feliz com a recepção da torcida, vamos entrar em campo e correr bastante por eles. Foi bem legal ter aquilo tudo de torcida para nos apoiar. Espero fazer um grande jogo para buscar a vitória”, completou.

Pedrinho, Vital, Gil, Cássio e Fábio Carille foram os únicos que deram atenção aos fãs com autógrafos e fotos. A primeira impressão, porém, não pegou bem. Por isso, na saída do hotel para o CT do CRB, local do treinamento da tarde dessa terça, o clube voltou a ressaltar o apoio da torcida local e fez questão de gravar alguns jogadores atendendo aos pedidos por fotos (veja vídeo abaixo).

Independente das ‘mancadas’, a presença da Fiel na casa alagoana deve ser grande e fundamental, já que o Corinthians precisa dos três pontos para findar o jejum de seis partidas sem vitórias e manter o G4 por perto.

“Vamos buscar essa vaga na Libertadores. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, é preciso sempre somar pontos, perder o menos possível. Temos que estar concentrados em todos os jogos para buscar a vitória, pontuar e colar no G4”, concluiu Gustavo, provável titular diante das ausências de Boselli e Vagner Love.

