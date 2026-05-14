Gustavo Henrique recebe homenagem em 100º jogo pelo Corinthians

Antes de a bola rolar na Neo Química Arena para o confronto entre Corinthians e Barra pela Copa do Brasil, Gustavo Henrique recebeu uma homanegam. O zagueiro recebeu do Timão uma camisa comemorativa com o número 100, em alusão ao seu centésimo jogo pelo clube paulista.

O defensor atingirá tal marca assim que entrar em campo, em duelo válido por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, na Ressacada, em Santa Catarina, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol do inglês Jesse Lingard. Agora, um empate basta para avançar.

Números de Gustavo Henrique

Vice-artilheiro do Corinthians na temporada com quatro gols, Gustavo Henrique foi muito importante nas três conquistas recentes do clube. O zagueiro participou dos títulos do Campeonato Paulista (2025), Copa do Brasil (2025) e da Supercopa do Brasil (2026).

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Nos 99 jogos disputados até aqui, o camisa 13 foi titular em 95. No período, marcou dez gols e distribuiu três assistências.

Atualmente, Gustavo Henrique vive seu melhor momento no Corinthians. É titular absoluto ao lado de Gabriel Paulista e, com Fernando Diniz, tem se destacado pela segurança defensiva e por aparecer bem nas jogadas ofensivas, sobretudo em bolas paradas.

Contratado em janeiro de 2024, o jogador de 33 anos tem contrato até o final da temporada de 2027.