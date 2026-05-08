Vice-artilheiro do Corinthians, Gustavo Henrique se aproxima de ano mais goleador

Gustavo Henrique atravessa um momento iluminado com a camisa do Corinthians. Apesar da posição, o zagueiro se tornou uma das principais armas ofensivas do Timão na temporada, sobretudo em bolas aéreas, e voltou a mostrar as garras no empate em 1 a 0 diante do Santa Fe, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Nesta temporada, em 28 partidas, o camisa 13 já marcou quatro gols e é o vice-artilheiro do clube paulista, com apenas um tento a menos em relação ao centroavante Yuri Alberto. O zagueiro cravou três vezes na Libertadores e uma vez no Campeonato Paulista.

Desta forma, Gustavo Henrique está cada vez mais próximo de alcançar a sua temporada mais artilheira. Isso porque, em 2019, quando ainda atuava pelo Santos, o defensor foi às redes em cinco ocasiões, após disputar 55 partidas.

Nosso vice-artilheiro da temporada sendo recebido no vestiário após mais um gol decisivo! 1️⃣3️⃣#VaiCorinthians pic.twitter.com/2S2jBWLvqi — Corinthians (@Corinthians) May 7, 2026

Gol salvador!

Rodallega abriu o placar para o Santa Fe aos 14 minutos do segundo tempo. Quando parecia que o resultado estava definido, Gustavo Henrique apareceu de cabeça e deixou tudo igual nos acréscimos, evitando a segunda derrota do Corinthians sob comando de Fernando Diniz.

Situação do Corinthians

Com este resultado, o Timão se mantém na liderança do Grupo E, com dez pontos em quatro jogos. O Santa Fe, por sua vez, fica com dois pontos, na terceira posição.



Se, por um lado, a equipe corintiana vive bom momento na Libertadores, por outro tem o alerta ligado no Campeonato Brasileiro. Com a vaga encaminhada no continental, o Timão volta as atenções ao Brasileiro, torneio no qual abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 15 pontos.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp