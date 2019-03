Gustagol não treina, passa por avaliação e segue sem previsão de volta

O atacante Gustagol passou por uma reavaliação na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, mas ainda não sabe quando poderá voltar a treinar normalmente no Corinthians. Depois de sofrer uma entorse no joelho esquerdo durante o empate por 1 a 1 com o São Bento, no último sábado, em Sorocaba, o jogador se apresentou para o treinamento com o local já bastante desinchado e ficou na parte interna.

De acordo com a assessoria de imprensa, o centroavante será acompanhado diariamente para saber a evolução do problema. Ainda que a perspectiva seja otimista, principalmente por já não haver inchaço no joelho e as dores terem diminuído consideravelmente, não se pode prever quando o camisa 19 voltará a ser aproveitado.

O que ajuda é o fato de a próxima partida ser apenas no próximo domingo, contra o Santos, na Arena Corinthians, um período de recuperação que não havia aparecido até agora na temporada. Logo depois do clássico, é possível que a equipe tenha pela frente a primeira eliminatória da terceira fase da Copa do Brasil, que será disputada em três possíveis janelas (13 e 27 de março, além de 10 de abril).

No lance em que se machucou, Gustagol puxou rápido contra-ataque, colocou a bola na frente do zagueiro Luizão em pique de quase 30m e tentava se desvencilhar de vez do zagueiro quando sofreu um carrinho por trás. Alguns companheiros chegaram a avisá-lo no vestiário que Pedrinho entrava livre pelo meio, mas o centroavante assegurou não ter visto o companheiro.

“Se tivesse visto, eu soltava a bola e não tomava essa pancada”, disse o atacante enquanto os jogadores já se preparavam para deixar o lugar. O diretor-adjunto de futebol do clube, Jorge Kalil, chegou a fazer um pronunciamento reclamando da violência do adversário no lance.