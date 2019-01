Gustagol elogia o “muito bom” Red Bull e vê hora certa para perder

O atacante Gustagol foi a última cartada do técnico Fábio Carille para tentar buscar a vitória sobre o Red Bull nesta quarta-feira, mas nem seu ótimo começo de ano conseguiu evitar que o rival vencesse por 2 a 0 em plena Arena, em Itaquera. Dono dos lances mais perigosos, inclusive uma cabeçada defendida com maestria por Júlio César, ele fez sua análise do motivo pela derrota dentro de casa.

“Mais uma vez uma equipe com algumas mudanças. O professor está procurando a formação. É começo de temporada. O time deles é muito bom. Infelizmente não conseguimos fazer um bom jogo e saímos com a derrota. Se tem uma hora certa para perder, esse é o momento”, observou o centroavante..

O resultado deixa o Timão com quatro pontos conquistados no Grupo C, ainda na segunda colocação da chave devido a uma derrota por 3 a 0 do Mirassol para a Ponte Preta. O Red Bull, por outro lado, venceu sua primeira partida na competição e chegou a cinco tentos conquistados.

Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão seu primeiro grande desafio da temporada, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Derby está marcado para as 17h (de Brasília) do sábado e precede a estreia da equipe na Copa do Brasil, primeiro mata-mata do ano.