Gustagol comemora primeiro semestre e projeta título: “Vamos brigar”

Campeão Paulista, vivo na Copa Sul-Americana, eliminado da Copa do Brasil e 10º colocado no Brasileirão. Este é um balanço geral do primeiro semestre do Corinthians na atual temporada. Artilheiro do clube, com 9 gols anotados, Gustagol comemorou o desempenho da equipe até o momento.

“A gente fez um primeiro semestre muito bom. Sabemos que não fizemos um bom jogo contra o Santos, mas não podemos deixar de ressaltar tudo que vínhamos fazendo nos últimos jogos. O Carille conseguiu dar um equilíbrio na equipe e essa parada vai ser muito boa para ajustarmos o que está faltando para ter um segundo semestre maravilhoso”, disse o jogador, em entrevista à Gazeta Esportiva, em evento em loja do Timão, no Ipiranga.

O Corinthians retorna às atividades, no CT Joaquim Grava, após dez dias de folga, na próxima segunda-feira, dia 24 de junho. O camisa 9 projetou os próximos seis meses e espera mais uma taça.

“O que eu posso dizer é que a gente vai brigar por todos os campeonatos que estivermos disputando. A gente vem em uma crescente e temos tudo para evoluir ainda mais”, comentou Gustagol.

Antes de retornar aos jogos oficiais, o Timão terá dois amistosos. No dia 29, sábado, os comandados de Fábio Carille encaram o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, enquanto no dia 4 de julho, quinta-feira, enfrentam o Vila Nova, em Goiás.

*Especial para a Gazeta Esportiva