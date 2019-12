Guerrero relembra gol no Mundial pelo Corinthians: “Me considero privilegiado”

Autor do gol que garantiu o título do Mundial de Clubes para o Corinthians em 2012, Paolo Guerrero relembrou o tento histórico anotado contra o Chelsea. Durante o evento Gol de Craque, neste sábado, o atacante do Internacional afirmou se “considerar um privilegiado” pelo feito.

“Foi lindo marcar esse gol. O Corinthians buscava muito esse mundial, foi linda a comemoração, você não ganha todo dia. A gente viu os últimos que chegaram, Flamengo, River, me considero privilegiado com todos os companheiros de Corinthians”, declarou em entrevista aos canais Fox Sports.

Além do Corinthians ser o último sul-americano campeão mundial, o peruano foi o último atleta do representante da América do Sul a balançar as redes na decisão.

Desde então, San Lorenzo (2014), River Plate (2015), Grêmio (2017) e Flamengo (2019) chegaram a final, mas perderam e passaram em branco contra os europeus. Nos demais anos, Atlético-MG (2013), Atlético Nacional (2016) e River Plate (2018) pararam nas semifinais.