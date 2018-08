Grato ao Palmeiras, Barrios ressalta dificuldades na Arena Corinthians

Coube a um ex-jogador do Palmeiras marcar o gol que sacramentou a eliminação do Corinthians da Copa Libertadores da América. Foi o centroavante argentino naturalizado paraguaio Lucas Barrios quem converteu de cabeça para o Colo-Colo na derrota por 2 a 1 em Itaquera, suficiente para avançar às quartas de final.

“Estou feliz. Sabíamos da qualidade dos jogadores do Corinthians, que não seria fácil jogar neste estádio, com a torcida deles”, ressaltou Barrios, adotando um discurso humilde. “Fico contente pelo gol, mas a classificação é do grupo. Os meus companheiros sempre me ajudaram nos momentos difíceis. Sei o que essa classificação significa para o clube”, acrescentou.

Inevitavelmente, Barrios foi lembrado do seu passado como palmeirense – ele também atuou pelo Grêmio no Brasil, conquistando a Copa Libertadores da América no ano passado. O argentino abriu um sorriso ao abordar o assunto e prontificou-se a responder em português.

“Sempre falei que sou grato por ter jogado pelo Palmeiras. Tive a possibilidade de ganhar títulos (a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016) e deixei muitos amigos lá. Estive no clube ontem e fui muito bem recebido. Tenho lembranças boas do Brasil e um carinho especial pelo país”, discursou.

Barrios só não quis dizer que o seu gol sobre o Corinthians era mais especial por ter uma passagem pelo Palmeiras no currículo. “É especial porque estou ajudando o meu time a passar de fase. Hoje, só penso no Colo-Colo”, avisou o atacante, que poderá ter exatamente o ex-clube como oponente nas quartas de final. “Vamos ver quem enfrentaremos, o Palmeiras ou o Cerro Porteño. Sei que posso enfrentar o Palmeiras, mas a classificação é especial para o Colo-Colo como um todo.”

O atleta não criou caso nem mesmo com os entreveros que teve com jogadores do Corinthians ao longo do jogo desta noite. “Isso fica na partida, dentro de campo. Nós, jogadores, sabemos que devemos deixar as coisas ali, e não criar polêmicas. Para nós, o importante era passar de fase. Sabíamos que não seria fácil”, concluiu, esquecendo o Corinthians. “Já é passado. A competição não acaba aqui.”