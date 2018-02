Goleiro reserva do Corinthians sofre assalto após derrota em Itaquera

O goleiro Caíque sofreu um assalto na madrugada desta quinta-feira, horas depois de o Corinthians perder por 1 a 0 para o São Bento, em Itaquera. Ele foi abordado por seis homens quando deixava a casa de sua namorada.

“Infelizmente, acontece no Brasil. Levaram o meu celular, o IPad, a minha bolsa de viagem… O importante é que não aconteceu nada comigo. Bem material é o de menos”, comentou Caíque, em conversa com a Corinthians TV.

Caíque esteve em ação pelo Corinthians já na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Reserva de Cássio, ele ganhou a chance de participar do jogo-treino contra o Atlético-PR e amargou uma derrota por 1 a 0, com gol do zagueiro Wanderson, ex-corintiano.

