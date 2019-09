Gil comenta parceria com Manoel e defende Cássio no Corinthians

Presente em todos os 15 jogos do Corinthians após a parada da Copa América, Gil fez dupla de zaga com o Manoel em 13 oportunidades. Responsável por melhorar o desempenho do companheiro, criticado no começo da temporada, e estabilizar a defesa alvinegra, o experiente defensor de 32 anos comentou a parceria.

“Acho que o mais importante é o trabalho dentro de campo. A gente está sempre fazendo os complementos para se entrosar rápido, ele está desde o começo do ano, eu cheguei agora, depois da pausa”, disse.

“Eu converso bastante com o Manoel, mas não só com ele. Também falo com Bruno, Marllon, João…Entrosamento dentro de campo também vem de fora. A gente conversa bastante, passa orientação um para o outro, é importante se ajudar. Quando fala em defesa, tem também os laterais, os atacantes que ajudam”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Prestes a completar 200 partidas pelo Timão, Gil defendeu Cássio. O goleiro do Corinthians falhou no gol que determinou a vitória do Fluminense, no último domingo, e já tinha acumulado uma desatenção no tento olímpico que sacramentou o empate com o Ceará, na Arena, há duas semanas.

“Não tem nem o que falar por tudo que ele representa. No dia a dia, ele é um líder para nós e sabe se comportar pela pessoa que é. Ele vem, trabalha, faz sempre o melhor. O mais importante é estar todo mundo concentrado e ele sabe da importância que tem para o clube para nós atletas. Está com a cabeça a boa. Já nos ajudou tanto e vai continuar nos ajudando porque é uma grande pessoa e profissional”, finalizou.