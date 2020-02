Gaviões da Fiel marca protesto no Corinthians nesta quarta

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel marcou um protesto para esta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), em frente ao CT Joaquim Grava. A intenção é contestar o atual momento do clube e cobrar que os atletas joguem com mais vontade.

A Gaviões fez o anúncio em suas redes sociais, convocando a presença dos torcedores alvinegros.

*CONVOCAÇÃO GERAL – PROTESTO NO CT JOAQUIM GRAVA* Salve, Família! Na próxima quarta-feira (26) vamos para o CT Joaquim Grava às 17h para realizar um protesto sobre o atual momento do Corinthians. pic.twitter.com/ASw34iekah — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) February 24, 2020

Vamos chegar todo mundo e passar o papo reto para diretoria, comissão técnica e jogadores. Amamos o nosso clube, entregamos a nossa vida a ele. Não queremos título, queremos vontade dentro de campo e que honrem a nossa história! / PELO CORINTHIANS, COM MUITO AMOR, ATÉ O FIM! \ — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) February 24, 2020

O Corinthians faz uma campanha irregular no Campeonato Paulista. Com oito pontos, a equipe ocupa a segunda posição do Grupo D, com apenas duas vitórias em sete jogos.